(ede) - Die Cannstatter SPD drängt darauf, das Parkraummanagement für den Stadtbezirk vorzuziehen. „Es muss sich dringend etwas andern,“, fordert der SPD-Ortsvereinsvorsitzender Frank Gloël.

„Die vergangenen Wochen haben eindringlich gezeigt: Es muss sich was ändern an der Parkraumsituation in weiten Teilen von Bad Cannstatt.“ Gloël nennt das Kursaalviertel als Beispiel: Zahlreiche Besucher von Sportklinik und Biergarten und der Veranstaltungen im Kursaal würden mit ihren Fahrzeugen in die Wohnstraßen drängen, die immer noch relativ neue Tiefgarage vor dem Kursaal stünde größtenteils leer und die Anwohner hätten Mühe, einen