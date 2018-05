Anzeige

(red) - Am Donnerstagabend eskalierte am Bahnhof Bad Cannstatt ein Konflikt zwischen zwei Männern. Einer der Beteiligten wurde dabei handgreiflich und fügte dem Anderen leichte Verletzungen zu. Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Ein 22-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr im Bahnhof Bad Cannstatt offenbar einen 32 Jahre alten Mann derartig gestoßen, dass dieser auf dem Treppenabgang bei Bahnsteig 8 stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Laut Angaben des Mannes soll der Tatverdächtige ihm zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Bundespolizisten nahmen den mit über 1,5 Promille alkoholisierten 22-Jährigen, der zunächst flüchtete, in der Bahnhofsunterführung vorläufig fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beiden gekommen sein. Durch den Vorfall erlitt der 32-Jährige eine blutende Wunde im Nasenbereich. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der 22 Jahre alte Mann muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 870 350 entgegen.