(red) - An einer Haltestelle am Wilhelmsplatz wurde gestern gegen 10.50 Uhr eine 67-Jährige von zwei Trickdieben bestohlen. Die Frau wartete auf eine Stadtbahn der Linie U 2 in Richtung Kursaal. Während einer der beiden Männer die 67-Jährige in ein Gespräch verwickelte, stahl ein anderer aus dem Seitenfach ihrer Tasche ihren Geldbeutel mit Bargeld und Bankkarten. Anschließend rannten die Männer weg. Der eine Gesuchte ist 50 bis 60 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er hat kurze graue Haare, trug ein blaues T-Shirt mit weißer Schrift und Jeans. Der Mittäter ist 30 bis 40 Jahre alt und dick. Er hat ungepflegte, dunkelblonde, Haare,