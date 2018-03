Bad CannstattIhre Ausrüstung: Handschuhe, Greifzangen, blaue Säcke. Ihr Ziel: die Neckarvorstadt sauberer zu machen. Am Samstag war in dem Bezirk Großreinemachen angesagt. Allerdings nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in den Straßen und Gassen. Rund 25 Helfer aller Altersklassen hatten sich auf Einladung der „Arbeitsgruppe Neckarvorstadt“ eingefunden, um den wilden Müll zu beseitigen. Und dieser Einsatz hatte es in sich: Die kalten Temperaturen und der kräftige Wind ließen manchen beim Aufsammeln der unliebsamen Hinterlassenschaften bibbern. Acht Straßenzüge wurden von den Teams abgesucht. Zigarettenkippen, Kaffeebecher, leere