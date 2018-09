Ein Passant läuft an dem Gebäude Nummer 69 vorbei und schaut an der Fassade empor. Seit Wochen hängen an der Gebäudefassade zwei große Banner, die auf eines der wichtigsten Neubauprojekte im Rahmen der Sozialen Stadt hinweisen. „Hier entsteht das Mehrgenerationenhaus Hallschlag“ ist dort in großen Buchstaben zu lesen - von Abbruchbaggern geschweige den -arbeiten ist jedoch weit und breit nichts zu sehn.Lediglich ein Absperrgitter deutet daraufhin, dass es demnächst losgehen soll. „Was den Auftragsumfang angeht, so gab es mit Unternehmen Probleme“, sagt Ulrike Bachir. Und da keine Einigung erzielt werden konnte,