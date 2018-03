Anzeige

(uli) - Ab Montag müssen Autofahrer, die auf der Pragstraße in Richtung Mahle unterwegs sind, mit einer neuen Strecke rechnen. Übers Wochenende werden die beiden Fahrbahnen um einige Meter in Richtung Wilhelma verlegt.

An einen öfters wechselnden Fahrbahnverlauf haben sich Autofahrer zwischen Löwentor und Mineralbad Leuze längst gewöhnt. Nachdem die Neckartalstraße im Bereich der Wilhelma bereits mehrmals geändert wurde, werden diesmal in der Pragstraße die Fahrbahnen in der Nacht von Sonntag auf Montag verschwenkt. Sie rücken um einige Meter in Richtung Rosensteinpark. Der Verkehr wird dann bis etwa Ende 2017 über das Gelände der unterirdisch errichteten Betriebszentrale des künftigen Rosensteintunnels geführt. Der Grund für die Maßnahme: Das Tiefbauamt braucht Platz für die Baugruben links und rechts der Stadtbahngleise.