(ede) - Das Weingut der Stadt hat 2008 nach Abzug der stadtspezifischen Kosten mit einem Plus von 20 000 Euro erneut ein positives Ergebnis erwirtschaftet. „Das ist angesichts der sich im Lauf des Jahres 2008 verschärfenden Wirtschaftskrise ein erfreuliches Ergebnis“, so Finanzbürgermeister Michael Föll, „wenngleich die Auswirkungen nicht spurlos am Weingut vorbeigegangen sind“. Vor allem beim Weihnachtsgeschäft mussten deutliche Rückgänge verzeichnet werden. Insgesamt gingen die Einnahmen um 28 000 Euro zurück. Die Ausgaben wurden stabil gehalten, Instandhaltungen vor dem Hintergrund der Überlegungen zur künftigen Struktur des