Pflanzbeete beschädigt

BAD CANNSTATT: 20-köpfige Gruppe mit beteiligt

(red) - Ein 18-jähriger Mann ist am Samstag gegen 0.10 Uhr von der Polizei festgenommen worden, nachdem er in der Marktstraße und am Bahnhofvorplatz mehrere Bepflanzungen beschädigt hatte.