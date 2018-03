Bad CannstattDie Mitglieder des Cannstatter Volksfestvereins wissen, wie man einen freiwilligen Einsatz am Samstag stilvoll beendet: Kurz vor 14 Uhr wird mit einem Gläschen Eierlikör angestoßen – auf den fertig geschmückten Osterbrunnen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so schnell fertig werden“, zeigte sich Rose von Stein erfreut und dankte den vielen Helfern. Drei Stunden war in der Marktstraße bei Temperaturen von zwei Grad so lange gearbeitet worden, bis das aufwendig gestaltete Geflecht aus 20 Kilogramm Buchs schließlich fertig war, die Krone saß und alle 250 Eier gut zu sehen waren.

Seit 15 Jahren wird der Erbsenbrunnen,