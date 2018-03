Bad CannstattÖffentliche Toiletten in Bad Cannstatt sind rar. Eine der wenigen Anlagen in der Innenstadt ist die im Alten Rathaus am Marktplatz. Vor allem für die Marktbeschicker des Cannstatter Wochenmarkts und deren Kunden sowie für alle, die auf der Marktstraße unterwegs sind, ist es die einzige öffentliche Möglichkeit, ihre Notdurft zu verrichten.

In der Vergangenheit gab es allerdings häufig Probleme mit der Anlage. Immer wieder wurden dort Fixerutensilien gefunden. Auch das nächtliche Abschließen des Klos nützte nichts – die Süchtigen brachen mehrfach die Tür auf, um trotzdem in die Toilette hineinzukommen. Der Cannstatter Bezirksvorsteher