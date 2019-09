Bad CannstattMüll verschandelt in vielen Großstädten das Stadtbild und die Umwelt. Genau so auch in Stuttgart. Um dies zu ändern, hat Thomas Venugopal 2018 die Initiative Cleanup Network gegründet. In regelmäßigen Abständen treffen sich ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger an neuralgischen Punkten in der Stadt, um zusammen Müll aufzusammeln. Schon dreimal trafen sie sich dabei auch in Bad Cannstatt. Etwa am Bahnhof. Am 28. September findet zusammen mit dem Stuttgart-Cannstatter Ruderclub auf deren Gelände in Hofen eine Aufräumaktion statt. Anfang Oktober soll dann die Seelbergstraße folgen. Mitmachen kann und soll jeder.

