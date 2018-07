(if) - Während am Rosensteintunnel kräftig gebaut wird und auch der Leuze-Knoten sich verändert, gibt es für den Neckar Käpt’n noch immer eine Wartephase, was den neuen Anlegesteg an der Wilhelmsbrücke beim Theaterschiff betrifft. Es fehlt noch die Genehmigung des Umweltamts, so Käpt’n Wolfgang Thie.

Er habe von der Stadt noch nichts gehört. Im Wasser an der Wilhelmsbrücke ist vor kurzem ein Abstandshalter installiert worden. Dieser habe aber nichts mit dem Anlegesteg zu tun, so Thie. Dabei gehe es darum, dass die großen Schiffe vernünftig liegen können. Es sei