Bad Cannstatt Wer durch die Marktstraße spaziert und den Blick nach oben wirft, der sieht die vielen alten Fassaden, die eindrucksvoll den Charme der denkmalgeschützten Altstadt belegen. Wer dagegen auf den Boden blickt, der entdeckt nicht nur zahlreiche Kippen und Kaugummiflecken, sondern auch unzählige Risse im Asphalt. Vornehmlich entlang der „Pflasterstein-Bänder“. Der Belag zwischen Wilhelmsplatz und Überkinger Straße gleicht einem Flickenteppich, was wiederum auf viele Reparatur- und Leitungsarbeiten hindeutet. Schön sieht anders aus, was in den vergangenen Jahren vielfach auch vom Bezirksbeirat angemahnt und vom Gewerbe- und Handelsverein