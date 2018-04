Bad CannstattEin Ort der Begegnung für Jung und Alt soll er werden, der neue Nachbarschaftstreff Winterhalde in der Pfalzstraße. Am Montag wurde das Kooperationsprojekt des Anna-Haag-Mehrgenerationenhauses und der Baugenossenschaft Bad Cannstatt feierlich eröffnet. Etwa 70 Menschen waren gekommen, um sich den 110 Quadratmeter Nachbarschaftstreff bei einem Imbiss genauer anzuschauen – viele ältere, aber auch einige jüngere. Der Nachbarschaftstreff ist barrierefrei erreichbar und befindet sich im Erdgeschoss eines modernen Neubaus der Baugenossenschaft Bad Cannstatt an der Ecke Ruhr-/Pfalzstraße mitten im Gebiet Winterhalde.

