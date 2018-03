Neuer Investor für Friedel-Areal

BAD CANNSTATT: Die Bau- und Sanierungspläne werden derzeit erneut mit der Stadt abgestimmt

(if) - Die Sanierungen und Neubauten auf dem Areal der ehemaligen Schokoladenfabrik Friedel können doch noch nicht so schnell wie geplant verwirklicht werden, wie es die Grundstückseigentümer gerne hätten. Der Grund: Es gibt einen neuen Investor, der dort bauen und sanieren will.