(uli) - Neubau oder Sanierung der alten Turnhalle am Gottlieb-Daimler-Gymnasium? Diese Frage hatte sich für den Bezirksbeirat Bad Cannstatt bereits am Montag beim Vor-Ort-Termin erledigt (wir berichteten) . So war es nicht verwunderlich, dass das Bürgergremium bei der Bezirksbeiratssitzung den Verwaltungsvorschlag ablehnte und stattdessen für eine neue Sporthalle plädierte. Zudem soll die alte Halle saniert werden.

Ob die Verwaltung in Sachen Turnhalle für das Daimler-Gymnasium einen Papiertiger produziert hat, wird sich endgültig am kommenden Dienstag im Ausschuss für Umwelt und Technik und einen Tag später im