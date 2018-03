(uli) - Mit dem Geld aus der Stadtentwicklungspauschale (Step) wird die Seelbergstraße im kommenden Jahr ungestaltet. Das ist positiv. Der Nachteil: Da das Projekt mit 700 000 Euro teurer als geplant wird, muss auf einen neuen Belag für die Marktstraße verzichtet werden. Zudem entfällt in der Seelbergstraße ein neues Beleuchtungskonzept.

Der Handlungsbedarf in der Seelbergstraße - vor allem auf der südlichen Gehwegseite - ist groß. Darüber waren sich die Bezirksbeiratsfraktionen in ihrer jüngsten Sitzung einmal mehr einig. Lange scheiterte der Umbau an den hohen Kosten und einem schwierigen Konzept für den Autoverkehr. Auch die