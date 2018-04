Bad CannstattAb heute hat Galeria Kaufhof in Bad Cannstatt eine neue Geschäftsleiterin. Die 27-jährige Anne Tenzer löst den gleichaltrigen Kevin Manski ab. Dieser leitete dort seit Mai vergangenen Jahres die Geschicke und wird künftig bei Kaufhof in Ulm tätig sein. Manski werde Bad Cannstatt immer in guter Erinnerung behalten, versichert er. „Vor allem hat mir gefallen, dass es immer familiär zuging, sowohl unter den Mitarbeitern, als auch mit den Kunden.“ Er blicke mit positiven Gedanken auf die vergangenen Monate in Bad Cannstatt zurück. Besonders gut habe ihm etwa die Veranstaltung „Musik und Wein“ am vergangenen Wochenende