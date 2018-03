Seit Jahren wird um den Rückbau der Neckartalstraße diskutiert. Was kann getan werden, damit auf der Strecke nicht mehr so gerast wird, dass es auf dem Neckardamm zwischen Radfahrern, Joggern, Spaziergängern nicht mehr so eng zugeht? Mit den Blitzanlagen, die vor knapp eineinhalb Jahren installiert wurden, gab es den ersten Schritt, mit dem Bau eines Fahrstreifens stadtauswärts, dem eine Fahrspur geopfert wird, soll ein zweiter folgen. Nach Ostern beginnen die Arbeiten.

Viele Bewohner von Münster haben sich gefragt, warum seit Monaten in der Neckartalstraße nicht mehr geblitzt wird.