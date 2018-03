Von Uli Nagel

Sobald das Baurecht in wenigen Wochen erteilt wird, beginnen die Maßnahmen für die Verlegung der Benzstraße, dem Herzstück, was die Verkehrserschließung des neuen Wohn- und Gewerbequartiers angeht. Die Benzstraße, die heute an der Schleyerhalle vorbei führt und eine wichtige Verbindung nach Untertürkheim darstellt, wird in Richtung neues Baugebiet im ehemaligen Güterbahnhof verschoben und kann so das dort geplante Stadtquartier mit rund 450 Wohneinheiten erschließen. Die Verschwenkung der Straße erfordert allerdings eine neue Rampe zum Wasentunnel.

Die Straße selbst wird vierspurig und erhält einen 2,5 Meter breiten Mittel- sowie