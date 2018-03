Bad Cannstatt Der Neckar-Käpt’n hat weitere Veränderungen in seinem Unternehmen vorgenommen, um seinen Betrieb zu sichern: Er hat nun sein Schiff „Liberty“ verkauft. Es reiste gestern ab zum Traunsee ins Salzburger Land nach Oberösterreich. In Traunkirchen wird es wieder auf dem Wasser zum Einsatz kommen und mit Passagieren unterwegs sein. Mit einem Schwerlastkran ist es gestern erst einmal aus dem Wasser am Mittelkai am Stuttgarter Hafen auf einen entsprechend großen Tieflader herausgehoben worden. Um 12 Uhr war es soweit, dass die Gurte ins Wasser gelassen werden konnten, um dann das Schiff in der Folge herauszuheben und auf einen großen Lastwagen