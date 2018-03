(uli) - In Sachen Nahversorgung gibt es sicher größere Krisengebiet in der Landeshauptstadt als den Hallschlag. Vor allem nachdem in der Reiterkaserne ein Supermarkt eröffnet hat. Dennoch trägt der Bioladen „Plattsalat“ viel dazu bei, dass insbesondere auch die älteren Mitbürger der Altenburgsiedlung eine Einkaufsmöglichkeit haben.

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 hat festgestellt, dass in 37 Stuttgarter Wohngebieten Handlungsbedarf besteht, was die Nahversorgung betrifft. In zwölf davon herrscht sogar akute Versorgungsnot. Darunter ganze Stadtteile wie der Burgholzhof, die Birkenäcker oder Uhlbach. Aufgrund der doch