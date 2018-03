(wic) - Wegen versuchten Mordes aus Heimtücke und Habgier, gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Raubes mit versuchter Todesfolge muss sich seit gestern ein 51-Jähriger vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Der Wohnsitzlose soll am 1. Dezember 2016 in Cannstatt eine 44-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen und dabei versucht haben, sie zu töten.

Die Tat geschah am frühen Morgen des 1. Dezember in der Wohnung des Opfers. Zuvor, so die Staatsanwaltschaft, sollen sich der 51-Jährige und sein Opfer in einer Cannstatter Gaststätte kennegelernt und gemeinsam Alkohol getrunken haben. Danach habe die