(uli) - Wer jeden Tag von Vaihingen/Enz nach Bad Cannstatt zur Arbeit fährt, der muss seinen Job lieben. Und genau das tut Vera Akkava - seit mehr als vier Jahrzehnten. Denn so lange arbeitet die 63-Jährige in der Kaufhof-Filiale in der Marktstraße. Damit ist sie die einzige noch verbliebene „Mitarbeiterin der ersten Stunden“.

Der 11. November 1976 war ein ganz besonderer Tag für den Einzelhandel in Bad Cannstatt. Kaufhof eröffnete damals seine Filiale in der Marktstraße. Allerdings ohne Vera Akkava, die nur wenige Wochen zuvor am 1. Oktober ihren ersten Arbeitstag hatte. „An diesem Tag schaffte ich im Lager in Tamm“, erinnert sich