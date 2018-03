Der Präsident war geradezu euphorisch: Liebe Mitglieder, rief er in der Mercedes-Benz-Arena den mehr als 14 000 VfB-lern zu, „mit dieser Entscheidung habt ihr Geschichte geschrieben“. Was allerdings die Geschichte noch zu beweisen hätte. 84,2 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten für die Ausgliederung der Fußball-Profiabteilung in eine AG und ebneten somit den VfB-Weg auf zu neuen Ufern, konkret zu Millionen. 100 sollen es am Ende sein, die der Präsident und sein Führungsteam einsammeln wollen. Dass das Votum für die VfB-AG so deutlich ausfallen würde, war nicht zu erwarten. Hier die