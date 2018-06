(if) - Die Mieter in der Bottroper Straße haben bei ihrer Mieterversammlung verschiedene Schäden in den frisch sanierten Wohnungen der Häuser 45 bis 49 bemängelt, wie Ursel Beck von der Mieter- und Bürgerinitiative Hallschlag berichtet.

Die Mieterinitiative will nun der SWSG schreiben und um eine Behebung der Schäden bitten. Wie Beck berichtet, hätten die Mieter kritisiert, dass sie keinen Ansprechpartner während der Bauarbeiten gehabt haben. Bauschutt sei einfach liegen gelassen worden. Auch seien anfangs die Gerüste nicht abgesichert worden. Kritikpunkte sind nun, so Beck, dass die Balkone und auch die Toiletten nach der