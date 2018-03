Nachdem die Wasserschutzpolizei an den Weihnachtsfeiertagen im vergangenen Winter verstärkt Streife fahren musste, um wiederholt Personen vom See herunter zu beordern, die sich auf dünnes Eis gewagt hatten, scheinen es die meisten Spaziergänger, Schlittschuhfahrer und Schneeabenteurer heuer begriffen zu haben. Kinder rodeln auf den Wiesen, warm eingepackte Pärchen flanieren auf den Wegen rund um den 680 Meter langen und 350 Meter breiten See. Ihre Blicke schweifen über die leere weiße Eisfläche. „Diesen Winter gab es noch keine Unfälle auf dem Eis“, berichtet Jens Lauer, Sprecher der Stuttgarter Polizei.