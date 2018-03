(ede) - In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsbaum auf dem Cannstatter Marktplatz. Der Maibaumverein hat zwar ein Exemplar aufgestellt, diesen aber wieder zersägt. Der Grund: Laut Anordnung muss zwischen erstem Ast und Boden 2,50 Meter Platz sein. Der Baum sah alles dadurch andere als weihnachtlich aus, so der Maibaumverein.

Man merkt Thomas Jakob die Verärgerung an. „Ich finde es sehr schade, dass es in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz gibt.“ So werde das bürgerschaftliche Engagement kaputt gemacht, ist der Bezirksvorsteher von Bad Cannstatt überzeugt.

Es war der Wunsch des Bezirksbeirates, auch in