Bad Cannstatt Er ist ein Macher. Einer, der gerne unterwegs ist, sich für andere ehrenamtlich einsetzt und sich freut, wenn er Freude bereiten kann: Manfred Elser. Dass er vor wenigen Tagen 80 Jahre alt geworden ist, sieht man ihm nicht an. Der humorvolle gebürtige Ludwigsburger ist aktiv wie eh und je und blickt gerne auf die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit in Bad Cannstatt und in ein besonderes Jubiläumsjahr: Sein Verein Cultur in Cannstatt wird 30 Jahre alt.

Eigentlich sind es 50 Jahre ehrenamtliche Arbeit, die er absolviert hat. Mit dem Einsatz als Elternbeirat für die beiden Söhne fing alles an, weiß Elser. Damals hat er sich für die