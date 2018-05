(red) - Am 9. Januar startet ein Vorbereitungskurs für neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizgruppe „Leben und Sterben begleiten“ am Robert-Bosch-Krankenhaus.

Die Hospizgruppe „Leben und Sterben begleiten“ am Robert-Bosch-Krankenhaus unterstützt Patienten sowie deren Angehörige während des Krankenhausaufenthaltes. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind wichtige Begleiter für Menschen in kritischen Lebensphasen. Sie helfen Patienten bis zu ihrem Tod im Krankenhaus oder in ihrer persönlichen Umgebung und sind Stützen für die Angehörigen. Die Hospizgruppe ergänzt die tägliche Arbeit auf den Stationen. Die