14.30 Uhr: Rund um den Glockenturm herrscht reges Treiben. Zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden, um die erste Kirchturmsprengung der Stuttgarter Kirchengeschichte hautnah mitzuerleben. Manch einer will außerdem Abschied nehmen: „Es tut mir in der Seele weh“, sagt Martin Menzel. Der Rentner hat viele Jahre in Sichtweite zu dem Glockenturm gewohnt und „ihn ins Herz geschlossen.“

15 Uhr: Das Gelände rund um den Turm ist menschenleer, weiträumig wurde es abgesperrt. Pünktlich gibt Sprengmeister Konrad Fink das Signal zur Sprengung: Ein Warnsignal ertönt, dann der