Das Projekt Landschaftspark nimmt - wenn auch langsam - Konturen an: Projekte wie der Travertinpark, der Saugraben in Hofen oder etwa die Wandelwege in Wangen wurden bereits umgesetzt. Weiter Maßnahmen sollen jetzt in einem Masterplan gebündelt und in den kommenden drei Doppelhaushalten finanziert werden.

Bereits in den 80er Jahren entwickelte das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung daher Projektideen, um das Stuttgarter Neckartal wieder aufzuwerten, neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen und den Fluss für die Menschen wieder erlebbar zu machen. Seither konnten mehrere Maßnahmen realisiert