Bad Cannstatt Der Kleine Kursaal wird allmählich zum Sorgenkind des städtischen Liegenschaftsamtes. Nach dem maroden Dach, die Großsanierung steht im Spätherbst an, muss jetzt auch noch der Aufzug repariert werden. Die Kosten mit 40 000 Euro halten sich zwar in Grenzen, schwerer wiegt jedoch, dass mindestens 15 Wochen lang der Kleine Kursaal, der Thouret-Saal sowie das Daimlerzimmer in den oberen Etagen nicht mehr barrierefrei zu erreichen sind. Ärgerlich für diejenigen, die einen der Räume in dieser Zeit gebucht haben.

Eigenartigerweise haben die städtischen Archive fast keine Informationen über den Kleinen Kursaal. Erbaut wurde er