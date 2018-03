(uli) - 15 Beschicker sind startklar und auch das Rahmenprogramm steht fest: Die Altstadt Bad Cannstatt lädt in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt und der städtischen Wirtschaftsförderung vom 12. Juni bis 25. September jeweils am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf den Marktplatz zum Kulinarischen Abendmarkt ein.

Städtebaulich lässt der autofreie Marktplatz nach wie vor zu wünschen übrig. Doch was seine Nutzung angeht, so nimmt ein Konzept allmählich Gestalt an. „Wir haben 15 Stände, zwei Beschicker sind noch am Übelegen“, sagt Stefan Sendelbach, Geschäftsführer von CoolTours, der im Auftrag der Altstadt Bad Cannstatt den Kulinarischen