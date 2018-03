(red) - Am Donnerstag, 22. Mai, findet ein kritischer Stadtspaziergang von der Architektenkammer Baden-Württemberg statt. Seelberg nennt sich das leicht erhöhte Plateau zwischen Waiblinger-, Augsburger und Deckerstraße. Hier ist manches von dem erhalten, was an der Stadt der Gründerzeit geschätzt wurde: Die dichte Blockbebauung mit großzügigen, baumbestandenen Straßenzügen, das Miteinander von Wohnungen, kleinen Läden, Handwerksbetrieben und öffentlichen Einrichtungen, die soziale Mischung innerhalb des Quartiers. Zugleich gibt es prekäre Züge, so die Architektenkammer: Außer einem Friedhof gibt es im Seelberg keine großen Grünflächen.