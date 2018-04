Bad Cannstatt Die energetische Kernsanierung des Kolpinghauses zieht sich noch hin. Im August 2016 waren die Arbeiten gestartet. Wie der Vorstand der Stuttgarter Kolpinghäuser, Robert Klima, auf Nachfrage erklärt, hofft er, dass das Haus noch in diesem Jahr wieder bezugsfertig wird. Seit eineinhalb Jahren wird das Kolpinghaus in der Waiblinger Straße grundlegend saniert. Durch die Bauverzögerung ergeben sich auch höhere Baukosten. Ursprünglich war mit 13 Millionen Euro gerechnet worden. „Ich gehe momentan von Kosten in Höhe von 16 Millionen Euro aus“, so Klima.

Zum Schuljahresbeginn im Herbst werde die Fertigstellung des Hauses vermutlich