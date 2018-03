(red) - Am kommenden Samstag, 24. November, trifft sich die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Stuttgart im Luther-Gemeindehaus Bad Cannstatt in der Waiblinger Straße 50. Haupttagesordnungspunkte dieser Sitzung des Kirchenkreises sind nach Angaben der Kirche der Kirchenkreis-Haushalt für das kommende Jahr und die Verteilung der Pfarrstellen im Kirchenkreis im Jahr 2018 („Pfarrplan“). Auf der Tagesordnung des kirchlichen Gremiums steht zudem ein Bericht von der Telefonseelsorge sowie ein „evangelischer Diskussionsbeitrag zur Umwandlung von Grundschulen in Ganztagesschulen in Stuttgart“.

