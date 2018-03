(red) - In den Herbstferien, die vom 28. Oktober bis zum 3. November stattfinden, bietet die evangelische Wicherngemeinde Bad Cannstatt eine Kindermusicalwoche für Kinder ab 5 Jahren und auch für Jugendliche an. Von 9 Uhr bis 14.30 Uhr wird gesungen, gebastelt und es werden mit den Kindern und Jugendlichen Tänze einstudiert. Am Samstag und Sonntag Nachmittag wird es jeweils eine Aufführung des Einstudierten gegeben. Auf dem Programm steht in diesen Herbstferien das Musical „Jona“. Frühstück und Mittagessen werden gestellt. Anmeldung und weitere Informationen über die Kosten werden bis zum 19. Oktober an Kantor Andreas Retzer erbeten.