(ede) - „Die Anna-Klinik gibt es immer noch“, betont Geschäftsführer Michael Hinderer. Denn seit dem Umzug der Frauenklinik vom Krankenhaus Bad Cannstatt in die Stadtmitte (wir berichteten) werde immer berichtet, dass davon auch die St. Anna-Klinik in der Oberen Waiblinger Straße betroffen sei. „Das ist aber nicht der Fall.“

Hinderer wundert sich, wie es zu diesen „Gerüchten“ kam. Wahrscheinlich stehe die Anna-Klinik als Geburtsklinik gedanklich in Zusammenhang mit der Frauenklinik - bei Patienten und in der Bevölkerung. „Wir haben mit der Frauenklinik aber nichts am Hut.“ Durch den Wegzug habe sich nichts geändert. „Wir sind auf