Hofen - Das Entwässerungskanalsystem in der Hofener Wagrainstraße ist zwischen Seeblickweg und Kochelseeweg beschädigt. Der Entwässerungskanal muss deshalb in den kommenden Wochen ausgetauscht werden. Die Bauarbeiten beginnen heute und werden voraussichtlich bis zum 18. Dezember abgeschlossen sein. Die Verkehrsteilnehmer werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Stuttgart-Ost - Wegen der jährlichen Beckengrundreinigung ist das 24-Grad-Außenbecken im Leuze Mineralbad ab heute, 11 Uhr, und am Dienstag, 13. Oktober, ganztägig für den Badebetrieb gesperrt. Alle übrigen Einrichtungen stehen den Gästen zu den bekannten