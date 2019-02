(uli) - Am kommenden Sonntag jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag von Wilhelm Ganzhorn, der als Jurist, Dichter und Altertumsforscher bekannt war und dessen Lied „Im schönsten Wiesengrunde“ heute noch zu den meistgesungenen Volksliedern gehört. Ganzhorn war auch zwei Jahre lang Oberamtsrichter in Cannstatt und wurde nach seinem Tod auf dem Uffkirchhof beerdigt. Der Verein Pro Alt-Cannstatt hat ihn in den Historischen Pfad aufgenommen. Sein Schild hängt am evangelischen Dekanat in der Wilhelmstraße 10.

Wilhelm Ganzhorn wurde 1818 in Böblingen als Sohn eines Schlossaufsehers geboren und verbrachte seine Jugend in Sindelfingen. Nach dem Besuch der