Wangen Seit mehr als 25 Jahren logieren 200 Italiener aus der Nähe von Varese in Oberitalien zur Volksfestzeit in Hotels in Wangen und Obertürkheim. Freitags und samstags geht es dann zum Feiern ins Dinkelacker-Zelt. Direkt vor der Bühne sind Plätze reserviert. So war es auch für dieses Jahr zum Jubiläum – 2018 wird 200 Jahre Volksfest gefeiert – geplant. Doch daraus wird nichts. Die Reservierung im Festzelt wurde abgelehnt. „Wir haben leider in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen gemacht“, begründet Festwirt Werner Klauss. Die reservierten Plätze würden erst sehr, sehr spät eingenommen. „Und viele waren dann sehr stark angetrunken, hätten