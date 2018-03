Die Sommerrainschule ist damit die erste Schule in Bad Cannstatt, die an dem Pilotprojekt teilnimmt, wie Möller erklärt. Schüler der zweiten bis vierten Klasse konnten zu dem islamischen Religionsunterricht angemeldet werden. Die Teilnahme ist freiwillig, da es sich um ein Pilotprojekt handelt, das bis 2013 geplant ist. Möller hofft, dass es das Fach danach als reguläres Angebot an ihrer Schule geben wird. Der islamische Religionsunterricht wird in der sunnitischen Ausrichtung angeboten, deshalb seien auch nicht alle islamischen Kinder angemeldet. Zudem macht Möller darauf aufmerksam, dass es sich nicht nur um türkische Kinder, sondern auch andere