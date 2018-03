Anzeige

Bad Cannstatt - Während die Arbeiten für den Rosensteintunnel zügig voranschreiten, werden in unmittelbarere Nachbarschaft die Vorbereitungen für ein weiteres Großprojekt getroffen. Die städtische Bürgerbeauftragte für das Projekt Stuttgart 21, Alice Kaiser, lädt deshalb am kommenden Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr, im Kleinen Kursaal Bad Cannstatt, Königsplatz 1, zu einem Informationsabend ein. Thema sind die anstehenden Bauarbeiten im sogenannten Planungsabschnitt 1.5, Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt mit S-Bahn Anbindung. Anwesend sind Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler sowie Vertreter der DB Projekt Stuttgart-Ulm, die Fragen beantworten.

Die Bauarbeiten an der neuen, gut 35 Millionen Euro teuren und insgesamt 345 Meter langen Neckarbrücke für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm in Bad Cannstatt machen Fortschritte. Die Flussquerung wird seit vergangenem Jahr vom Westufer des Neckars in unmittelbarer Nähe zur B10 im Taktschiebeverfahren Richtung Ostufer erstellt. Im Januar erreichte sie die Brückenpfeiler in der Mitte des Neckars. Nachdem im Februar etliche Bäume im Bereich des Rosensteinportals gefällt wurden, stehen weitere Baumaßnahmen für Zufahrten sowie eine Baugrube für das Portalbauwerk des neuen Stuttgart-21-Rosensteintunnels an. Am Neckarostufer werden dann ab Sommer die vorbereitenden Arbeiten für den Brückenüberbau durchgeführt. uli