(red) - Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Dienstag in eine Gaststätte in der Krefelder Straße in Bad Cannstatt eingebrochen. Der oder die Täter brachen im Zeitraum von 22.45 Uhr bis 4 Uhr die Eingangstür des Lokals auf. Im Schankraum stahlen sie eine Geldkassette und Bargeld aus drei Geldspielautomaten, die sie aufbrachen.

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5461 entgegen.

