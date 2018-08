Bad Cannstatt Mal ist es wochenlang sehr heiß, dann kommt wieder Starkregen mit viel Wind. Das wechselhafte Wetter wirkt sich auch auf die Situation in den Steillagen aus. Insbesondere im Gebiet Zuckerberg, wo vor zwei Jahren eine größere Menge Felsgestein plötzlich heruntergebrochen ist und zahlreiche Reben sowie eine komplette Weinbergmauer zugedeckt hat. Durch die vielen Wetterwechsel gibt es immer noch weitere Gesteinsabgänge, weiß Wengerter Karl-Heinz Bauer, einer der vom Felssturz betroffenen Landwirte. Gerade in diesen Tagen war er wieder am Weinberg und räumte herabgestürztes Gestein weg. „Es war etwa ein halber Kubikmeter“, schätzt der