In diesem Jahr können die Interessierten im Vereinshaus in der Zuckerbergstraße 99 mosten. „Die Mostpresse hat im Übrigen Seltenheitswert - Ersatzteile werden von Schuler selber angefertigt, da es diese nicht mehr zu kaufen gibt“, beschreibt es Christa Lay von der Bürger- und Siedlergemeinschaft Steinhaldenfeld. Die Presse sei klein, aber sehr kraftvoll und arbeite mit Hydraulik.

Bevor Schuler das Obst in einer Mühle kleinhäckselt, wäscht er es in einem großen Bottich. Etwa 15 Kilogramm der zerkleinerten Früchte gibt er auf ein Tuch, das er dann an allen vier Ecken einschlägt. Darüber legt er einen Holzrahmen und eine Aluminiumplatte. Zwei Rahmen