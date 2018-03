(if) - Im Krefelder Areal, in der Duisburger Straße 53, soll eine Kindertagesstätte mit Familienzentrum gebaut werden. Der Technikausschuss hat dem Baubeschluss einstimmig zugestimmt.

In der Beschlussvorlage macht die Verwaltung darauf aufmerksam, dass in der Neckarvorstadt ein großer Mangel an Betreuungsplätzen für Kleinkinder unter 3 Jahren besteht. Der Wartelistenabgleich hat ergeben, dass in der Neckarvorstadt 36 Kinder im Alter bis zu 3 Jahren nicht versorgt werden konnten. Dort standen 2011 für 128 Kleinkinder lediglich 28 Plätze zur Verfügung.

Dies entspricht einem Versorgungsgrad von nur 22 Prozent. Um den