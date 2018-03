(seb) -Herzlichen Glückwunsch Maria Henriquez. Sie ist die nunmehr 54. Gewinnerin unseres Gewinnspiels, das im Rahmen von „Wir sind Bad Cannstatt“, einer gemeinsamen Aktion unserer Zeitung mit dem örtlichen Einzelhandel und Gewerbe, veranstaltet wird. Die Portugiesin, die seit mehr als 30 Jahren unsere Zeitung liest, hat zum dritten Mal an unserem Gewinnspiel teilgenommen und mit dem Losglück nicht gerechnet. „Eigentlich wollte ich es bleiben lassen, da ich nie etwas gewinne. Ich habe es spontan jedoch nochmals versucht.“ Mit Erfolg. „Die 200 Euro passen perfekt in meine Urlaubsplanung. In meiner Heimatstadt Leiria, 140 Kilometer von