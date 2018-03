(ede) - Der Bezirksbeirat Münster hat gestern einstimmig für einen Ausspracheabend votiert, bevor der Beschluss zur Teileinziehung Hofener Straße gefasst wird. Dies war dem Gremium im vergangenen Jahr zugesichert worden.

Die Planung der Verwaltung allerdings sieht dies nicht mehr vor. Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr wird die Gemeinderatsvorlage zur Teileinziehung Hofener Straße in einer gemeinsamen Sitzung der Bezirksbeiräte Bad Cannstatt, Münster und Mühlhausen im Stuttgarter Rathaus behandelt, ehe der Ausschuss für Umwelt und Technik am 3. Februar über die Zukunft der Hofener Straße zwischen Zuckerleweg und Zufahrt zum Ruderclub